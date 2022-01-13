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Россия отказалась отвести войска от границ Украины

Россия отказалась отвести войска от границ Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России. А требования «вернуть их в казармы» рассматриваться не будут.

Об этом сообщает РБК.

По его словам, эти требования Вашингтона неприемлемы.

«Уже звучит не только про то, чтобы отвести воинские части от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», — сказал Лавров.

Источник: РБК-Украина

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