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россия всегда в состоянии войны - Петр Павел

россия всегда в состоянии войны - Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что россия всегда видит себя в состоянии войны и готовится к длительной конфронтации с НАТО, используя гибридные и кибер-инструменты. Он подчеркнул, что для прекращения войны в Украине необходимо усиливать экономическое давление на рф, чтобы заставить её сесть за стол переговоров.

Павел отметил, что Европе нужно продолжать поддерживать Украину, а также вводить более суровые санкции против россии. По его мнению, только "подтолкнув россию к черте экономического коллапса" можно убедить путина начать реальные переговоры о прекращении огня.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/56088

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