росстат опубликовал данные по промышленному производству на ноябрь.

Евгений Истребин:

В ноябре реально все рухнуло. Я сгрупировал данные по трем условным группам, Машиностроение, Химпром, Стройка.

▶ ️Машиностроение. Цифры падения нояб-25 / нояб-24

Радиаторы -29%

Котлы -29%

Решетки, сетки -15%

Проволока -25%

Приемники телевизионные -34%

Электродвигатели -6%

Генераторы с ДВС -30%

Аккумуляторы свинцовые -23% ( за 11 мес)

Кабели волоконно-опт -29%

Насосы -38%

Подшипники -37%

Тракторы -61%

Бульдозеры -53%

Лифты -37%

ДВС -48%

Авто легковые -34%

Автобусы -17..-27%

Грузовые авто -43%

Кузова -37%

Прицепы -33%

Электровозы -24%

Вагоны трамвайные -26%

Вагоны пасс -40%

Вагоны груз -44%

▶ ️Химпром

Сера -36%

Волокна химические -11%

Шины -29%

Трубы пластик -13%

Плиты, листы, пленка -9..-16%

▶ ️Раздел Стройка.

Плиты керамические -13..-37%

Кирпич керамический -19%

Цемент -10%

Кирпич строительный -14%

Блоки стеновые силикатные -20%

Блоки сборные -16%

Бетон -6,4%

Трубы -13...-42%

Радиаторы, котлы -29%

Самое смешное что по данным Росстата падение пром.производства в ноябре всего -0,7% гггыыы

Джерело: https://www.facebook.com/evgeny.istrebin

