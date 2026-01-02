Розкриті технічні характеристики американських розвідувальних дронів MQ‑9B Sea Guardian

Індія схвалила оренду ще двох безпілотників MQ‑9B Sea Guardian для Військово‑морських сил з метою посилення морського спостереження в Індо‑Тихоокеанському регіоні. Це рішення ухвалено на тлі зростання активності китайських ВМС біля ключових морських маршрутів і має забезпечити постійне покриття розвідки, спостереження та збору даних (ISR) над водними районами.

Це продовження попередньої програми 2020 року, коли індійські ВМС уже орендували два MQ‑9B Sea Guardian. Відтоді апарати неодноразово залучалися до місій спостереження. Нова партія доведе загальну кількість таких безпілотників до чотирьох, що дозволить забезпечити безперервне спостереження над важливими зонами морського руху.

MQ‑9B Sea Guardian — морський варіант безпілотника MQ‑9 від General Atomics, призначений для тривалих місій великої дальності. Він здатен перебувати в повітрі понад 40 годин, має дальність польоту понад 6 000 морських миль і оснащений сучасними сенсорами, включаючи радіолокаційну станцію з синтетичною апертурою, електрооптичні та інфрачервоні системи спостереження, а також приймачі автоматичної ідентифікації суден.

Уряд Індії також розглядає можливість придбання до 31 MQ‑9B у рамках ширших програм для трьох родів військ. Розширення флоту морських безпілотників має підвищити рівень ситуаційної обізнаності та зміцнити стратегічний контроль над морським простором у регіоні.

Джерело: noworries.news

Новости портала «Весь Харьков»