Розробники Lockheed Martin навчили штучний інтелект керувати винищувачем X-62A Vista

Lockheed Martin навчає штучний інтелект керувати бойовим літаком, використовуючи модифікований винищувач F-16 як платформу для тестування автономних польотів. У центрі цієї ініціативи — X-62A VISTA, літак, що базується на двомісному F-16D Fighting Falcon і експлуатується на авіабазі Едвардс у Каліфорнії. Первісно створений як симулятор у польоті, з 2021 року його переобладнано для випробування технологій автономії та машинного навчання.

X-62A є єдиним у світі винищувачем F-16, що може літати самостійно під контролем програмного забезпечення. Завдяки вбудованим алгоритмам автономії, комп’ютер на борту здатен приймати рішення, які зазвичай виконує пілот, зокрема керування кермами, маневрування і реакція на змінні умови. Попри відсутність озброєння, літак зберігає характеристики бойового F-16 — включно з тягою до 28 600 фунтів і швидкістю, близькою до Mach 2.

Уперше літак був перейменований на X-62A у 2021 році, офіційно ставши експериментальним зразком для автономних технологій. У 2022 році AI-агент на борту здійснив керування польотом протягом тривалого часу — це вважається першим випадком, коли штучний інтелект самостійно керував тактичним винищувачем. У 2023 році VISTA здійснював навчальні польоти в межах видимості проти пілотованого літака, демонструючи автономні можливості в умовах повітряного бою.

Нещодавнє оновлення X-62A передбачає встановлення нової радарної системи PhantomStrike виробництва Raytheon. Це легкий радар на основі галій-нітридної технології з електронним скануванням, здатний виявляти та супроводжувати цілі у повітрі й на землі. Встановлення цього обладнання дозволить випробовувати, як AI справляється з сенсорними системами, обробкою цілевказання та ухваленням тактичних рішень.

Розвиток автономних систем у ВПС США має стратегічне значення для збереження повітряної переваги в умовах, коли сучасні конфлікти вимагають надшвидких рішень. Кожен тестовий політ X-62A наближає американські сили до моменту, коли бойові літаки зможуть самостійно адаптуватися до змін і вступати в бій майже без участі людини.

Джерело: noworries.news

