«Рішуче засуджуємо агресію рф»: парламенти Румунії та Молдови ухвалили спільну декларацію

Парламенти Румунії та Молдови ухвалили декларацію за підсумками першого в історії спільного засідання, в якій засудили воєнну агресію російської федерації проти України та схвалили євроінтеграційне прагнення Кишинева. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Digi24.

Спільна декларація починає з підкреслення того, що конкретна європейська перспектива Молдови є ключовим елементом подальших реформ, які «заохотять молдовське населення в часи крайньої незахищеності та матеріальних труднощів».

Також сторони «глибоко занепокоєні подіями у сфері безпеки в регіоні в контексті воєнного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року».

«Ми рішуче засуджуємо протиправну, неспровоковану і необґрунтовану агресію російської федерації проти України. Ми підтверджуємо повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – наголосили парламентарі Молдови і Румунії.

Водночас вони підкреслили «зразковий спосіб, у який влада Румунії та Молдови із представниками громадянського суспільства прийняли велику кількість українських біженців».

«Республіка Молдова підтверджує, зокрема й цими зусиллями, що вона є державою із європейським покликанням, яка природно поділяє цінності, на яких засновано Європейський Союз», – наголошується в документі.

Окрім того, Молдова і Румунія підтвердили прагнення продовжувати тісну співпрацю і координацію у сферах компетенції та спільного інтересу, зокрема безпековій, боротьбі з корупцією, культурі, освіті, економіці тощо.

Источник: sprotyv.info

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