ЄС розробив механізм обходу вето Угорщини на купівлю зброї Україні за рахунок активів рф, — голова дипломатії ЄС Жозеп Борель

(https://www.ft.com/content/88dd9521-30c0-475f-b635-3d04190b82e4)

Він зазначив, що оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про виділення доходів від заморожених активів росії, вона не повинна бути частиною рішення про використання цих грошей.

Повідомляється, що саме сьогодні ЄС оголосить про перший транш у €1,4 млрд прибутку для України від активів рф. Наступний транш очікується навесні 2025 року.

Також ЄС прийняв 14-й пакет санкцій проти росії, включаючи обмеження на транзит російського ЗПГ через європейські порти. Євросоюз запровадив санкції і проти 116 фізичних та юридичних осіб рф

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/55862

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