Саміт G7 відкрито: європейська Канада, санкції та нова перспектива G2

Основні делегації G7 прибувають в Канаду, оскільки завтра розпочнеться саміт лідерів.

Але насправді робота саміту триває з минулого тижня, оскільки країни попередньо узгоджують рішення та адженду (порядок денний) для лідерів.

З більш-менш підтвердженої інформації відомо:

● 1. Канада долучиться до ReArm Europe (програми переозброєння), попередньо узгодивши на саміті відповідні безпекові та інвестиційні договори.

З 1 липня прем’єр Канади планує вже розпочати повне функціонування програми як партнер ЄС. Для США це означає часткову втрату ринку та посилення впливу ЄС безпосередньо біля кордонів США.

Раніше прем’єр Канади зазначав:

«Зараз 75 центів з кожного долара, виділеного на оборонні капітальні витрати, йде у США. Тепер це нераціонально».

● 2. Урсула фон дер Ляєн, яка буде присутня на саміті, повідомить учасників, що з 17 червня ЄК оприлюднить рішення,

в рамках якого, з 1 січня 2026 р., всім портам ЄС буде заборонено приймати московський СПГ.

Також цього року (але дані щодо дати різняться — чи від «червня» чи від «жовтня» 2025) вступить у дію заборона на підписання будь-яких нових контрактів на постачання московського газу.

А чинні контракти мають бути завершені чи розірвані державними та приватними імпортерами до 17 червня 2026,

юридично спираючись на форс-мажор (рішення ЄК).

● 3. Також ЄС, Німеччина, Франція, Канада, Італія, Японія, Велика Британія підтримають введення санкцій на нафтовий сектор московії та тіньовий флот.

У тому числі — зниження порогу ціни на московську нафту з 60 до 45.

Попередньо країни досягли консенсусу, але США виступили проти.

▶ ️Попри це, у разі відмови США вводити спільно санкції, ЄС все одно планує спільно з ВБ, Японією та Канадою зробити це самостійно.

Хоч московські танкери не заходять в європейські порти, зниження порогу ціни, навіть виключно європейським рішенням, вплине на наступні складові європейської стратегії:

● 60% московського експорту нафти йде через балтійські порти. Зниження порогу ціни відновить додаткові юридичні можливості затримувати танкери тіньового флоту московії.

Оскільки останні місяці московська нафта була нижчою за поріг у 60$, то країни Балтійського басейну могли лише «перевіряти страхування» та «документи». Зниження порогу дозволить інкримінувати «порушення санкційного режиму» у разі перевезення нафти. Країни Балтії готуються та створюють групи для спільного перехоплення танкерів тіньового флоту. Але тепер для цього всього необхідні «юридичні основи» — не просто для перевірки, а для затримання. І їх може надати зниження порогу ціни.

● Також зниження порогу ціни заблокує для грецьких (і не тільки) компаній обслуговування московського експорту нафти, коли ціна падає менше порогових 60 ці компанії починали надавати послуги московії.

Це збільшить дефіцит суден для московії, а отже, збільшить вартість фрахту доступних та зменшить чистий дохід.

А що G7 і Трамп?

❌Канада після десятиліть тісної інтеграції із США все більше розгортається у бік ЄС як альтернативи.

❌Американська політика, схоже, вперше буде у меншості на G7 стосовно позицій інших країн-учасниць.

❌ЄС не просто просить США «будьте з нами» — він надає американцям багатомільярдні можливості заробити на газі та обороні в Європі. Урсула надає можливості Трампу продемонструвати реальні перемоги перед американцями.

❌Трамп у розмовах із Мерцем, Стармером та Макроном обіцяв посилення тиску на московію у разі затягування нею процесу перемовин.

Відмова від домінуючого консенсусу на G7, думаю, остаточно підірве авторитет США перед союзниками.

▶ ️Якщо власних обіцянок, економічних стимулів та перебування у позиції меншості не буде достатньо для стимулювання Трампа, це стане остаточним сигналом американським партнерам — від Британських островів до Японії.

Трамп все далі відводить США від перевірених багаторічних партнерів — до створення G2 з путіним, з ціллю організації стимулювати «Я» один одного.

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Додам ще коменти під дописом:

● Трамп - не бог цього світу і навіть не цар. Так він впливовий, але 80% американців будуть біологічно жити далі, тоді коли Трамп - ні.

І позиції країни, торгові можливості їх хвилюють. Тому є ефект "накопичення". Рим будувався не один день, та й руйнувався теж (але значно швидше). Тому збудоване минулими поколіннями має значення, бо у разі зруйнування не там просто це відбудувати буде

● Є одна річь, яку багато хто не враховує. На мій погляд у Трампа нема ніякого плану.

Тому усі розумні думки, що та як можуть бути марними. Бо він і сам не знає чого прагне. Мешкає у своїй бульбашці і інколи грає у гольф. Так план в тому, що без Трампа , у разі неможливості його схилити

● Урсула їде з принятим рішенням. Це вже не занепокоєння.

В комуніке G7 не буде санкцій, бо США заблокує, але процес йде поза США в силу можливостей і це фіксується цілком наявними кроками, бо вони оформлені в рішення, які узгоджені і на стадії узгодження.

Тому не бачу потреби саме гадати. На США рзираються, бо це один знайбільш геополітичних гравців і здрава політика так робила (і має робити), але це не заперечує факт інших дій та їх спроб

Джерело: https://www.facebook.com/eptpk

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