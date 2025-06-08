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Сценарії, про які, мабуть, не знає Маск

Сценарії, про які, мабуть, не знає Маск

За рік до початку виборів Маск закликає створити нову партію, по суті, замість республіканської

Якби Маск краще вчив гуманітарні науки, він би знав, що всі популістичні рухи розвиваються за одним сценарієм:

● нереалістичні обіцянки та театральщина;

● тріумфальна перемога над "дорослими" політиками на виборах;

● призначення "нових" людей, які мають почистити "старих";

● нові прості рішення;

● крах нових простих рішень;

● чистка "зрадників" серед своїх.

Зараз США перебувають на цій стадії.

Далі буде або трек "Повернення до класичної дореволюційної політики", або трек "Нові нереалістичні обіцянки та театральщина".

Дуже хотілося б, щоби було "Повернення...", але дуже може бути "Нові нереалістичні обіцянки...". Часу, правда, небагато, через півтора року — вибори до Конгресу.

P.S. Вишенька на торті: За рік до початку виборів Маск закликає створити нову партію, по суті, замість республіканської... Ні все-таки Маск щось чув про Шекспіра.

Джерело: espreso.tv

Автор: Сергій Таран, політолог

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Темы: маск, США

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