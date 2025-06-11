Серед повернутих додому полонених є мешканець Харківщини

Під час другого етапу обміну полоненими додому повернулися поранені та хворі воїни.

Серед них мешканець Золочева, Калугін Максим Романович, 1999 року народження.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

«Після строкової служби хлопець захищав Батьківщину за контрактом, у 2022 році в Маріуполі був поранений і потрапив у полон», – зазначив Коваленко.

За його словами, у російських катівнях Максим пройшов важкі випробування, останнє місце утримання – колонія у Володимирській області.

Дома Максима із нетерпінням чекають мама, дружина, сестра та трирічний син.

Агентство Телевидения Новости