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Що відомо про концепцію досягнення «миру через силу»

Що відомо про концепцію досягнення «миру через силу»

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

28 листопада міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав чотири кроки до справедливого миру.

▶️ Концепція досягнення «миру через силу» включає безкомпромісне дотримання територіальної цілісності України.

▶️ Базовим принципом дипломатичних процесів є принцип «нічого про Україну без України», який виключає будь-які домовленості або переговори щодо врегулювання без участі Києва.

▶️ Запрошення в НАТО є гарантією безпеки для України, яка вже сьогодні робить великий внесок у безпеку Європи і всього світового ладу.

▶️ Аби позбавити москву можливості продовжувати агресію, потрібне повне зняття обмежень на постачання Україні озброєнь, а також на його використання по військових цілях на території рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/43258

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