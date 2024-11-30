Що відомо про концепцію досягнення «миру через силу»
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
28 листопада міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав чотири кроки до справедливого миру.
▶️ Концепція досягнення «миру через силу» включає безкомпромісне дотримання територіальної цілісності України.
▶️ Базовим принципом дипломатичних процесів є принцип «нічого про Україну без України», який виключає будь-які домовленості або переговори щодо врегулювання без участі Києва.
▶️ Запрошення в НАТО є гарантією безпеки для України, яка вже сьогодні робить великий внесок у безпеку Європи і всього світового ладу.
▶️ Аби позбавити москву можливості продовжувати агресію, потрібне повне зняття обмежень на постачання Україні озброєнь, а також на його використання по військових цілях на території рф.
Джерело: https://t.me/spravdi/43258