Що відомо про концепцію досягнення «миру через силу»

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

28 листопада міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав чотири кроки до справедливого миру.

▶️ Концепція досягнення «миру через силу» включає безкомпромісне дотримання територіальної цілісності України.

▶️ Базовим принципом дипломатичних процесів є принцип «нічого про Україну без України», який виключає будь-які домовленості або переговори щодо врегулювання без участі Києва.

▶️ Запрошення в НАТО є гарантією безпеки для України, яка вже сьогодні робить великий внесок у безпеку Європи і всього світового ладу.

▶️ Аби позбавити москву можливості продовжувати агресію, потрібне повне зняття обмежень на постачання Україні озброєнь, а також на його використання по військових цілях на території рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/43258

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