Щоб путін не здавався дідом: «конкурентів» диктатора на виборах відбирали за віком

У кремлі визначилися з фейковими «конкурентами» російського диктатора володимира путіна на виборах, які мають відбутися у рф у 2024 році, пише NV із посиланням на Медузу.

За словами співрозмовників видання, головним критерієм відбору кандидатур став їхній вік.

Усі вони мають бути не молодшими за 50 років, щоб Путін не здавався «дідом».

Чиновники в кремлі кажуть, що наявність молодших кандидатів у бюлетені може змусити росіян замислитися над тим, що 70-річний диктатор — «уже не та людина, яка приходила до влади з твердою рукою».

В адміністрації президента рф розраховують, що «конкуренцію» путіну складуть представник трьох парламентських партій: КПрф, ЛДПР і Нових людей — Геннадій Зюганов, Леонід Слуцький і бізнесмен Олексій Нечаєв.

Видання зазначає, що з останнім поки що цей план узгодити не вдалося.

Замість себе він пропонує віце-спікера Держдуми Владислава Даванкова.

Однак кремль не влаштовує ця кандидатура, знову ж таки, через вік: Даванкову 39 років, і він нібито «може змусити виборця подумати про вік президента».

Агентство Телевидения Новости