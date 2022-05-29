Щоденно 15 ремонтних бригад працює над відновленням подачі води в Харкові

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» продовжують відновлювати подачу води мешканцям міста.

Напередодні ремонтники ліквідували вісім пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та упорядкували 10 оглядових колодязів, а сьогодні, 29 травня, запланували усунути ще вісім пошкоджень на водоводах. В аварійно-відновлювальних роботах задіяно 15 бригад.

Також лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків’ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу бригад харків’ян просять детальніше повідомляти про витоки води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Агентство Телевидения Новости