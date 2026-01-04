Рекордне зміцнення російського рубля у 2025 році дедалі більше має вигляд не ознаки стабільності, а прямого наслідку непродуманої монетарної політики кремля, здатної стати катастрофою як для економіки рф, так і для її громадян. Із початку року рубль подорожчав до долара на 37,7% – зі 103,4 у січні до приблизно 77 нині, різко відхилившись від бюджетного орієнтира у 96,5 рублів за долар на кінець року.

Попри спроби подати це як успіх, фінансові аналітики вказують на штучний характер курсу. Його підтримують висока ключова ставка центробанку, пригнічений імпорт і примусові продажі валютної виручки. Саме ця комбінація рішень і створила валютний перекіс, який підриває базові економічні баланси. Навіть включення рубля до переліку найприбутковіших активів року поряд із платинoю, сріблом, паладієм і золотом лише підкреслює аномальність ситуації: на відміну від дорогоцінних металів, рубль дорожчає всупереч логіці ринку.

Ціна такого «успіху» вже вимірюється трильйонами. Зміцнення валюти коштувало російському експорту близько 7 трлн рублів, а прибутки нафтогазового сектору впали на 22% за 11 місяців 2025 року. При курсі близько 77 рублів за долар електроенергія для підприємств у рф коштує $0,117 за кВт/год – дорожче, ніж у низці країн G20, зокрема Китаї ($0,11), Канаді ($0,1) та Саудівській Аравії ($0,072).

Непродумана монетарна політика дає збій і на споживчому фронті. Попри сильний рубль, імпорт за перші три квартали 2025 року скоротився до $89 млрд зі $100,5 млрд роком раніше, що суперечить класичним економічним закономірностям. Водночас громадяни, які десятиліттями зберігали заощадження у валюті, вже відчули наслідки курсових експериментів: $100 тис., еквівалентні понад 103 млн рублів на початку року, нині «важать» близько 77 млн. При цьому споживчі ціни та послуги ЖКГ в країні зростають у рази швидше за інфляцію.

Валютне зміцнення, побудоване на адміністративних рішеннях, дедалі очевидніше працює проти економіки – і знову за рахунок простих росіян.

Джерело: szru.gov.ua

