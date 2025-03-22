Швеція передасть Україні літаки ДРЛВ SAAB ASC 890 після покращення взаємодії з F-16

Постачання ASC 890 будуть синхронізовані з надходженням американських винищувачів F-16.

Інструментальна дальність РЛС літака визначена у межах 450 км на висоті 6 км. Дальність виявлення винищувача заявлена, як 330 км. Офіційно SAAB декларує, що ефективна площа огляду складає 500000 квадратних кілометрів по горизонталі та понад 20 кілометрів по вертикалі.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/71093

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