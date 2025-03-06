Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:10
Просмотров: 72

Шумовые эффекты за океаном мешают в полной мере оценить исторические события, которые сейчас разворачиваются в Европе

Шумовые эффекты за океаном мешают в полной мере оценить исторические события, которые сейчас разворачиваются в Европе

На фоне 80-летия победы на нацизмом согласовано решение о ремилитаризации Германии. Будущая коалиция готова пересмотреть политику, уходящую корнями в 1940-е годы. Под всеобщие аплодисменты.

Я несколько раз писал, что без этого никакие оборонные задачи в Европе решить невозможно, но вслух об этом говорить было не в тренде.

путин загнал Швецию и Финляндию в НАТО, Трамп (который, кстати, наполовину немец) реанимировал бундесвер.

Дальше на повестке неизбежно оказываются два вопроса, которые десятилетиями оставались фигурами умолчания:

1) Германия как постоянный член СБ ООН;

2) Германия и ядерное оружие.

Потенциальный канцлер уже затронул тему европейского "ядерного зонтика". Более чем очевидно, что Франция и Британия это задачу не вытянут.

Думаю, если курс на сокращение военного присутствия США не будет пересмотрен, то очень скоро развернётся дискуссия о ядерном оружии для Германии. Сначала неизбежно будут крики "никогда! это невозможно!". А потом всё изменится.

Джерело: t.me/kopytkoav

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Американці мають завести курей і вирощувати їх у власному дворі — це вирішить проблеми високих цін на яйця
05.03.2025 10:25    161
Китай відповів Трампу
05.03.2025 10:00    243
"Готуємося до будь-яких сценаріїв", – голова делегації України в ПА НАТО Чернєв про зупинку допомоги від США
05.03.2025 09:36    144
Понад 500 книг вивезли зі школи Теннесі
05.03.2025 08:26    177
Допомога Україні це інвестиції в США
05.03.2025 08:22    153
Представництво Tesla підпалили у Франції
05.03.2025 08:12    144
22 сенатора-демократа синхронно обвинили Трампа и Маска в обмане избирателей и разрушении США
05.03.2025 07:50    130
Марін Ле Пен(!) засудила рішення Білого дому про зупинення американської військової допомоги Україні
05.03.2025 07:41    141
Тем временем, Мерц таки запускает радикальную милитаризацию Германии
05.03.2025 07:33    134
Промова Трампа в Конгрессі США, тези
05.03.2025 07:23    230
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 