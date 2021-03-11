Скандальное назначения в ХОГА: патриотическим воспитанием молодежи в области будет заведовать активный участник Антимайдана

Пикет у стен облгосадминистрации собрали горожане, вышедшие протестовать против назначения начальником областного управления молодежи и спорта Константина Ананченко. Это назначение еще на этапе согласования кандидатуры бурно обсуждали и в соцсетях. И дело было не в профессиональной квалификации. Ананченко - профессиональный спортсмен, чемпион мира и Европы по самбо и дзюдо, мастер спорта Украины международного класса, работает в Харьковской государственной академии физической культуры и спорта. Но в Харькове он известен еще и как активный участник Антимайдана, который мог, именно в силу своих профессиональных контактов, способствовать формированию боевых пророссийских дружин, прозванных титушками. Поэтому его назначение вызвало возмущение и у части депутатов.

Анатолий Козловский, депутат облсовета:

Ми ввжаємо це неприпустимим, он сам стверджував у ЗМІ, що був присутнім на Антимайдані, вважаємо це не припустимим та початком росйського реваншу.

Но сам Ананченко нынче клянется в любви к Украине. От своего участия в Антимайдане он не открещивается, но говорит, что ничего преступного в его действиях ни в 2014 году, ни сейчас проверяющие не нашли. Такого же мнения придерживаются и его работодатели.

Константин Ананченко, начальник Управления молодежи и спорта ХОГА:

Я харків`янин, я люблю Україну, й можна сказати, що все було зроблено, всі перевірки й на той час, й зараз й всі перевірки.

Айна Тимчук, глава ХОГА:

Он прошел все проверки, все спецслужбы, сегодня комментирую я, как работодель. Он получил согласования в министерстве. Я считаю, что все сделано по закону.

Кстати, Ананченко будет отвечать не только за спорт и молодежь, но и за патриотичное воспитание подрастающего поколения.

Агентство Телевидения Новости