Скільки військовослужбовців повернулися з СЗЧ до частин за останні два тижні

За останні два тижні понад 1700 військовослужбовців, які раніше самовільно залишили місце служби, повернулися до своїх підрозділів або перебувають на етапі повернення. Спрощений порядок діє до 30 серпня.

Про це розказав директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, повідомляє Українська правда.

«Ми провели спільну нараду із Нацполом, командуванням Сухопутних військ, Військової служби правопорядку й уточнили елементи взаємодії щодо сприяння військовослужбовцям, які через обставини самовільно залишили частину, повернутися до своїх чи інших підрозділів. Провели медійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади», – зазначив Сухачов.

За словами Сухачова, за останні два тижні понад 1700 військовослужбовців уже повернулися до своїх частин або перебувають у процесі повернення. Частина з них звернулася безпосередньо до ДБР через онлайн-форму, опубліковану минулого тижня.

Він нагадав, що військові мають ще кілька днів, аби скористатися спрощеною процедурою повернення – вона діє до 30 серпня.

