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Следующая цель путина

Следующая цель путина

Эстония является одной из наиболее вероятных целей для последующей захватнической войны россии, потому что для этого у русских есть несколько удобных предпосылок — The Economist

Эстония является самой маленькой из трех балтийских стран. Около 200 лет она находилась под контролем российской империи и затем СССР, восстановить которые сейчас стремится кремль. Имея менее 300 км в своем самом обширном месте от границы с рф до Балтийского моря, Эстония полностью лишена "любой стратегической глубины". И сплошь равнинный ландшафт будет способствовать интервенции.

В течение 1950-80-х годов кремль переселил в Эстонию сотни тысяч этнических россиян, и сейчас они составляют пятую часть 1,4-миллионного населения страны. Особенно много их в городе Нарва, расположенном прямо на границе с россией. Почти все его население – потомки переселенцев из россии.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/56186

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