Сім найімовірніших наступників Трампа у 2028 році — The Hill

Видання проаналізувало нинішню ситуацію у таборі MAGA та висловило припущення про те, що на заміну чинному президенту США у майбутньому претендують семеро його найближчих прибічників.

● Віце-президент Джей Ді Венс.

Розмови про Венса як про спадкоємця Трампа почалися, щойно президент назвав його своїм віцепрезидентом на виборах минулого року.

Колишній критик Трампа, який перетворився на його прибічника, вже був провідним провідником економічного популізму та міжнародного ізоляціонізму Трампа, і він використовував трибуну як мегафон для просування порядку денного Трампа «Америка понад усе».

Трамп натякнув, що Венс може стати його наступником у 2028 році, але він уникав прямої підтримки.

● Держсекретар Марко Рубіо.

Трамп збільшив вплив Рубіо у своїй новій адміністрації, нещодавно зробивши його єдиною людиною, окрім Генрі Кіссінджера, яка одночасно обіймала посаду держсекретаря і радника з нацбезпеки.

Але у MAGA вважають Рубіо недостатньо відданим справі, а критики все ще пригадують йому минуле суперництво з Трампом. Трамп і Рубіо балотувалися один проти одного на праймеріз Республіканської партії у 2016 році і палко критикували один одного.

Відтоді їхні стосунки значно змінилися. Рубіо підтримав Трампа, а не губернатора Флориди Рона ДеСантіса прямо перед кокусами в Айові, що стало ключовим кроком на його шляху до кабінету міністрів.

● Дональд Трамп-молодший.

Минулого тижня старший син Трампа, виступаючи на Катарському економічному форумі, натякнув про те, що він може мати президентські амбіції, сказавши, що "ніколи не можна загадувати наперед".

Згодом, у відповідь на статтю Reuters про його коментарі, Трамп-молодший відкинув ідею про те, що розглядає можливість балотуватися у 2028 році. Він робив це і раніше.

● Губернатор Флориди Рон ДеСантіс.

Праймеріз Республіканської партії між Трампом і ДеСантісом стали неприємними і особистими, але президент швидко пробачив свого колишнього суперника після того, як губернатор Флориди зняв свою кандидатуру і підтримав Трампа.

Хоча деякі республіканці розглядають губернатора Флориди як потенційного президента, праймеріз 2024 року все ще є значною перешкодою, якщо він хоче отримати підтримку Трампа.

Обидва зробили кроки для зміцнення своїх відносин, причому ДеСантіс зробив активні кроки для приведення штату у відповідність до імміграційних пріоритетів Трампа.

ДеСантіс навіть розглядався на посаду міністра оборони, коли шлях Піта Гегсета до Сенату виглядав сумнівним.

● Губернатор Вірджинії Гленн Янгкін.

Янгкін, який перебуває на посаді губернатора Вірджинії з обмеженим терміном повноважень, вважався тим, хто запропонував республіканцям план перемоги в штатах, що підтримують синіх, після виборів 2021 року, делікатно тримаючи Трампа на відстані під час своєї передвиборчої кампанії.

Він відмовився від участі у президентських виборах у 2024 році після того, як пофліртував з цією ідеєю, уникаючи потрапляння під приціл Трампа. Але він може балотуватися у 2028 році.

● Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Ноем, колишня губернаторка Південної Дакоти, була однією з найпалкіших захисниць Трампа, а також розглядалася як потенційна кандидатка на виборах минулого циклу.

Трамп все ж призначив її ключовим урядовцем, зробивши її обличчям своєї імміграційної політики на посаді очільниці Міністерства внутрішньої безпеки.

● Губернатор Джорджії Браян Кемп.

Раніше цього місяця Кемп натякнув, що він може покласти око на Білий дім у 2028 році після того, як відмовився балотуватися до Сенату наступного року.

Кемп не голосував за Трампа на праймеріз, заявивши, що «перегони вже закінчилися, коли відбулися праймеріз». Через це Трамп облаяв Кемпа.

Однак їм вдалося налагодити стосунки перед виборами, висловлюючи один одному слова підтримки в ефірі Fox News та у Truth Social. Також Кемп взяв участь у зборі коштів для Трампа.

Джерело: https://t.me/znua_live/203214

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