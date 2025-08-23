Сьогодні відзначається День Державного Прапора України

Харківщина разом з усією Україною відзначає День Державного Прапора.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Державний Прапор — символ боротьби й національної єдності, честі та гідності.

«Дякую усім жителям Харківщини, хто щодня виходить на роботу в лікарні, школи, університети, крамниці, лабораторії, на ферми, хто допомагає фронту і головне — захищає українські громади. Завдяки вам тримається наш регіон і живе надія», – зазначив Синєгубов.

