Сегодня 09:50
Просмотров: 117
Сьогодні відзначається День Державного Прапора України
Харківщина разом з усією Україною відзначає День Державного Прапора.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Державний Прапор — символ боротьби й національної єдності, честі та гідності.
«Дякую усім жителям Харківщини, хто щодня виходить на роботу в лікарні, школи, університети, крамниці, лабораторії, на ферми, хто допомагає фронту і головне — захищає українські громади. Завдяки вам тримається наш регіон і живе надія», – зазначив Синєгубов.