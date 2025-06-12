Союз москви і Пхеньяна підтверджує наміри кремля розширювати війну
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
ГУР повідомляє про те, що росія і Північна Корея нарощують співробітництво у військовій сфері.
▶️ Зокрема, рф планує допомогти КНДР налагодити власне виробництво далекобійних дронів-камікадзе.
▶️ КНДР постачає росії широкий спектр озброєння, в тому числі гаубиці, реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські гармати тощо.
▶️ Солдати з КНДР брали участь у бойових діях проти України на курщині.
▶️ Союз двох диктаторських режимів – це черговий доказ того, що москва прагне не миру, а розширення війни як на Європейському континенті, так і за його межами.
▶️ Один зі способів зупинити росію – це жорсткі економічні санкції, зокрема зниження ціни на російську нафту до 30 доларів за барель.
Джерело: https://t.me/spravdi/47234