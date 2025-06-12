Союз москви і Пхеньяна підтверджує наміри кремля розширювати війну

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

ГУР повідомляє про те, що росія і Північна Корея нарощують співробітництво у військовій сфері.

▶️ Зокрема, рф планує допомогти КНДР налагодити власне виробництво далекобійних дронів-камікадзе.

▶️ КНДР постачає росії широкий спектр озброєння, в тому числі гаубиці, реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські гармати тощо.

▶️ Солдати з КНДР брали участь у бойових діях проти України на курщині.

▶️ Союз двох диктаторських режимів – це черговий доказ того, що москва прагне не миру, а розширення війни як на Європейському континенті, так і за його межами.

▶️ Один зі способів зупинити росію – це жорсткі економічні санкції, зокрема зниження ціни на російську нафту до 30 доларів за барель.

Джерело: https://t.me/spravdi/47234

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