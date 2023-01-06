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Сегодня 15:43
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Sparrow та ATACMS – Україна чекає на нові потужні ракети

Сполучені Штати в наступному пакеті військової допомоги можуть вперше передати Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow, пише Politico з посиланням на свої джерела.

За даними видання, Україна отримає ракети наземного базування з радіолокаційним наведенням, призначені для перехоплення літаків чи крилатих ракет. Співрозмовники Politico кажуть, що військовим ЗСУ вдалося переобладнати свої зенітно-ракетні комплекси «Бук» радянського виробництва під пуски Sea Sparrow. Кількість ракет та їх точна модифікація наразі невідомі.

Передача Україні важкої техніки посилить можливості ЗСУ, але крапку в демілітаризації РФ поставлять ракети ATACMS. Про це 6 січня у Twitter повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

“Посилення наступальних можливостей України – Bradley, Marder, AMX вже. Чекаємо на Leopard… Крапку в демілітаризації РФ поставлять ATACMS та аналоги”, – повідомив чиновник.

Таким чином він привітав рішення про постачання бронетехніки з боку Німеччини, США та Франції. Також Подоляк зазначив, що додаткові системи Patriot допоможуть “закрити небо” над Україною.

Агентство Телевидения Новости

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