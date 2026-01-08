США не постачали Україні нові системи ППО, проте продовжують передавати ракети

Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами.

За його словами, наразі від партнерів немає чіткої відповіді щодо готовності дати жорстку відповідь рф у разі нової агресії. Зеленський наголосив, що політична воля у партнерів є, однак ключовими залишаються саме юридичні гарантії безпеки. Про ядерну зброю в межах таких гарантій не йдеться.

Як приклад можливого тиску на росію Зеленський згадав події у Венесуелі, заявивши, що США могли б «зробити з Кадировим те саме, що й з Мадуро».

Водночас він підкреслив, що пауза в обмінах є формою тиску рф на Україну. Над їх розблокуваннями разом із Умєровим буде працювати новий голова ОП Буданов.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/62092

