США планують збільшити продаж зброї Тайваню

Сполучені Штати планують збільшити продаж зброї Тайваню в рамках частини зусиль, спрямованих на стримування Китаю, який посилює військовий тиск на острів, передає Reuters.

Якщо США дійсно прискорять продаж зброї Тайваню, це може розвіяти занепокоєння щодо того, наскільки Трамп відданий підтримці острова. Водночас це додасть нових напружень у і без того складні відносини між США та Китаєм.

Американські посадовці анонімно зазначили, що очікують, що впродовж наступних чотирьох років обсяги продажів зброї Тайбею перевищать показники першого терміну Трампа. За підрахунками Reuters, перша адміністрація Трампа схвалила продажі зброї Тайваню на суму приблизно 18,3 мільярда доларів, тоді як за каденції Джо Байдена цей показник склав близько 8,4 мільярда доларів.

Водночас США чинять тиск на представників опозиційних партій Тайваню, закликаючи їх не перешкоджати зусиллям уряду острова збільшити витрати на оборону до 3% від економічного виробництва. Президент Тайваню Лай Чін-те та його Демократична прогресивна партія (DPP) мають намір досягти цього рівня витрат цього року. Проте парламент острова, який контролюють опозиційні партії, раніше цього року ухвалив скорочення бюджету, що поставило під загрозу оборонні витрати.

Reuters ще в лютому повідомляв, що Тайвань розглядає можливість багатомільярдної закупівлі зброї у США, сподіваючись заручитися підтримкою нової адміністрації Трампа. Очікується, що нові пакети озброєнь будуть зосереджені на ракетах, боєприпасах і дронах.

Джерело: https://t.me/in_factum/34458

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