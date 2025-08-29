Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:40
Просмотров: 90

США погодили продаж Україні 3350 авіаційних ракет ERAM на $825 млн

США погодили продаж Україні 3350 авіаційних ракет ERAM на $825 млн

Держдепартамент США схвалив угоду щодо продажу Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на загальну суму $825 млн. Відповідно до запиту України, буде закуплено до 3350 ракет типу Extended Range Attack Munition (ERAM) та такої ж кількості інтегрованих навігаційних систем GPS/INS.

До пакету також увійдуть контейнери для ракет, пускові пілони, запасні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення для озброєння, обладнання для планування польотів, навчальні засоби, технічна документація, транспортне забезпечення, а також послуги з технічної та логістичної підтримки.

----------------------

Довго, дуже довго….

Держдеп США 28 серпня направив до Конгресу офіційне повідомлення DSCA (Transmittal No. 25-46) про можливий продаж Україні до 3 350 авіаційних боєприпасів ERAM із супутнім обладнанням та послугами. 

Оціночна вартість пакету – 825 млн доларів. До складу поставки також входять до 3 350 інтегрованих навігаційних блоків EGI (GPS/ІНС із підтримкою SAASM, Y/M-code), навчання, логістика та технічна підтримка. Фінансування передбачено рахунок внесків Данії, Нідерландів та Норвегії, доповнюваних коштами американської програми Foreign Military Financing. Як підрядники вказані Zone 5 Technologies та CoAspire. Раніше у ЗМІ фігурувала попередня оцінка близько 850 млн. доларів; офіційна цифра DSCA - 825 млн, причому підсумкова вартість і номенклатура можуть коригуватися під час укладання контрактів.

Повідомлення DSCA – це не контракт та не автоматичний запуск виробництва. 

Для України як країни поза НАТО та статусу MNNA діє обов'язковий 30-денний огляд Конгресу, відлік триває з 28 серпня, тобто орієнтовно до 27 вересня 2025 року. Можливість «надзвичайної» процедури, що дозволяє обійти очікування, у цьому повідомленні не заявлено.

Якщо заперечень не буде, США надішле Україні проект листа-пропозиції (LOA). Після його підписання та підтвердження фінансування Пентагон перейде до закупівель у підрядників, бронювання виробничих слотів та формування графіка поставок. Одна нотифікація може бути основою кількох LOA і залишається дійсною до п'яти років.

Виходячи з історії про ракети, гадаю, всі 3350 Україні прямо зараз не світить, тим більше, що у 2024, як у коментарях написали, йшлося про виробництво «1000 на рік». 

Скоріше, схоже, що Трамп перенайшов USAI, і після контракту Україна отримає частину, що вже зробили (якщо щось зробили) зі складів і отримуватиме нові поставки та партії під час п'єси. 

Але не виглядає так, що десь лежать готові 3350, готові до відправки, якщо ще минулої осені вся ця тема лише народилася.

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/67058, https://www.facebook.com/eptpk

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У ТО Донецьку відправили за грати "не скрєпного" проповідника
Сегодня 08:37    3
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який готував повторну атаку рф по Дніпровській ГЕС
Сегодня 08:30    28
З великими валізами, "щоб побачити європейську культуру": що відбувається на кордоні з Польщею в перший день дозволу на виїзд чоловіків до 23 років
Сегодня 08:26    44
Збито/подавлено 46 ворожих БПЛА
Сегодня 08:22    35
БЕБ забезпечило відшкодування завданих державі збитків
Сегодня 08:18    32
Оперативна інформація станом на 08:00 29.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:15    45
Дані, які ми маємо, неоціненні для будь-якої країни — Федоров
Сегодня 08:06    56
Находите силы оглядываться - хорошие новости тоже есть
Сегодня 07:55    57
Американці проводили операції впливу на жителів Гренландії
Сегодня 07:51    58
29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників України
Сегодня 07:49    47
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 