США погодили продаж Україні 3350 авіаційних ракет ERAM на $825 млн

Держдепартамент США схвалив угоду щодо продажу Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на загальну суму $825 млн. Відповідно до запиту України, буде закуплено до 3350 ракет типу Extended Range Attack Munition (ERAM) та такої ж кількості інтегрованих навігаційних систем GPS/INS.

До пакету також увійдуть контейнери для ракет, пускові пілони, запасні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення для озброєння, обладнання для планування польотів, навчальні засоби, технічна документація, транспортне забезпечення, а також послуги з технічної та логістичної підтримки.

----------------------

Довго, дуже довго….

Держдеп США 28 серпня направив до Конгресу офіційне повідомлення DSCA (Transmittal No. 25-46) про можливий продаж Україні до 3 350 авіаційних боєприпасів ERAM із супутнім обладнанням та послугами.

Оціночна вартість пакету – 825 млн доларів. До складу поставки також входять до 3 350 інтегрованих навігаційних блоків EGI (GPS/ІНС із підтримкою SAASM, Y/M-code), навчання, логістика та технічна підтримка. Фінансування передбачено рахунок внесків Данії, Нідерландів та Норвегії, доповнюваних коштами американської програми Foreign Military Financing. Як підрядники вказані Zone 5 Technologies та CoAspire. Раніше у ЗМІ фігурувала попередня оцінка близько 850 млн. доларів; офіційна цифра DSCA - 825 млн, причому підсумкова вартість і номенклатура можуть коригуватися під час укладання контрактів.

Повідомлення DSCA – це не контракт та не автоматичний запуск виробництва.

Для України як країни поза НАТО та статусу MNNA діє обов'язковий 30-денний огляд Конгресу, відлік триває з 28 серпня, тобто орієнтовно до 27 вересня 2025 року. Можливість «надзвичайної» процедури, що дозволяє обійти очікування, у цьому повідомленні не заявлено.

Якщо заперечень не буде, США надішле Україні проект листа-пропозиції (LOA). Після його підписання та підтвердження фінансування Пентагон перейде до закупівель у підрядників, бронювання виробничих слотів та формування графіка поставок. Одна нотифікація може бути основою кількох LOA і залишається дійсною до п'яти років.

Виходячи з історії про ракети, гадаю, всі 3350 Україні прямо зараз не світить, тим більше, що у 2024, як у коментарях написали, йшлося про виробництво «1000 на рік».

Скоріше, схоже, що Трамп перенайшов USAI, і після контракту Україна отримає частину, що вже зробили (якщо щось зробили) зі складів і отримуватиме нові поставки та партії під час п'єси.

Але не виглядає так, що десь лежать готові 3350, готові до відправки, якщо ще минулої осені вся ця тема лише народилася.

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/67058, https://www.facebook.com/eptpk

Новости портала «Весь Харьков»