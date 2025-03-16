США та Ізраїль планують виселити жителів сектора Ґази до Африки — Associated Press

США та Ізраїль звернулися до урядовців трьох східноафриканських країн, щоб обговорити використання їхніх територій як потенційних пунктів призначення для переміщення палестинців, згідно із запропонованим президентом Дональдом Трампом післявоєнним планом, повідомили американські та ізраїльські чиновники в інтерв'ю агентству.

Контакти з Суданом, Сомалі та сепаратистським регіоном Сомалі, відомим як Сомаліленд, відображають рішучість США та Ізраїлю просувати план, який був широко засуджений і викликав серйозні юридичні та моральні питання. Оскільки всі три місця бідні, а в деяких випадках охоплені насильством, ця пропозиція також ставить під сумнів заявлену Трампом мету переселити палестинців Ґази в «прекрасну місцевість».

Представники Судану заявили, що відхилили пропозиції США, а представники Сомалі та Сомаліленду повідомили Associated Press, що їм нічого не відомо про жодні контакти.

Згідно з планом Трампа, понад 2 мільйони жителів Ґази будуть назавжди відправлені в інше місце. Він запропонував, що США візьмуть у власність цю територію, контролюватимуть тривалий процес очищення і розвиватимуть її як об'єкт нерухомості.

Ідея масового переселення палестинців колись вважалася фантазією ультранаціоналістичних сил Ізраїлю. Але після того, як Трамп представив цю ідею на зустрічі в Білому домі минулого місяця, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав її як «сміливе бачення».

Палестинці в Ґазі відкинули цю пропозицію і відкидають заяви Ізраїлю про те, що виїзд буде добровільним. Арабські країни висловили рішучу опозицію і запропонували альтернативний план реконструкції, який залишив би палестинців на місці. Правозахисні групи заявили, що примус або тиск на палестинців може бути потенційним військовим злочином.

Тим не менш, Білий дім заявляє, що Трамп «залишається при своєму баченні».

Говорячи на умовах анонімності про секретну дипломатичну ініціативу, американські та ізраїльські офіційні особи підтвердили контакти з Сомалі та Сомалілендом, а американці також підтвердили контакти з Суданом. Вони сказали, що неясно, наскільки просунулися ці зусилля і на якому рівні відбувалися обговорення.

За словами американських офіційних осіб, які заявили, що Ізраїль відіграє провідну роль в обговоренні, окрема робота США та Ізраїлю з трьома потенційними країнами розпочалася минулого місяця, через кілька днів після того, як Трамп представив план щодо Ґази разом з Нетаньягу.

Ізраїль і США мають різноманітні стимули — фінансові, дипломатичні та безпекові — щоб запропонувати цим потенційним партнерам. Це формула, яку Трамп використовував п'ять років тому, коли виступав посередником в укладенні Авраамівських угод — серії взаємовигідних дипломатичних домовленостей між Ізраїлем і чотирма арабськими країнами, зазначають в AP.

Джерело: https://t.me/znua_live/193427

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