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Стагфляційна економіка рф. Витончена катастрофа в прямому ефірі

Стагфляційна економіка рф. Витончена катастрофа в прямому ефірі

Починаючи з другої половини 2024 року, російська економіка остаточно увійшла в стан стагфляції — тобто висока інфляція плюс економічний застій, а якщо точніше — ризик технічної рецесії. Звучить красиво, виглядає як злидні в новій упаковці.

Що сталося?

1. Інвестицій нема. Ні, начебто є — але виключно у будівництво (привіт, Маріуполь, з “відновленням”). А от в реальне виробництво — нуль. Всі “інвестиції” пішли в бетон, і то здебільшого завершення старих обʼєктів. Росстат старанно підчищає методологію — щоби вийшло, ніби щось росте.

2. Промисловість за межею. Усі сектори, не повʼязані з оборонкою, вже до середини 2024 року показали стабілізацію. В перекладі з чиновницької — вмерли, але не пахнуть.

3. Зарплати зʼїдають інвестиції. Гонка зарплат, спричинена мобілізацією та дефіцитом робочої сили, призвела до того, що фонд зарплат витіснив прибутки. Тобто: платити більше є кому, але немає за що. Прибуток як основа інвестицій — випаровується.

4. Центробанк — головний дросель. Ключову ставку злетіла з 15% до 21%. Під гаслом “боротьби з інфляцією” фактично прибили попит, кредитування і весь приватний сектор. Інвестувати при такій ставці — медаль за самогубство капіталу.

5. Навіть інфляція — не слухається. Бо замість того, щоб падати, ціни ростуть далі. Локальні монополії, тепличні господарства, аграрка — всі перекинули зростання ставок на кінцевого споживача. Тобто, звісно, на бабусю з картоплею.

Висновок: рф не просто летить у стагфляцію — вона організовано крокує туди з барабанним маршем. Економічна модель — це симуляція зростання через державну підтримку ОПК, роздуту іпотеку та мобілізаційне висмоктування ресурсів. Все решта — в кращому разі “стабільно”, а в гіршому — вже неживе.

Далі буде. Як і завжди в росії — ще гірше.

Джерело: https://t.me/istrebin/20288

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