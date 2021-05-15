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Стало известно, кто вероятнее всего возглавит МОЗ вместо Степанова
Главным претендентом на пост министра здравоохранения после увольнения Максима Степанова является главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Такой прогноз сделал глава фракции Слуга Народа в Верховной Раде Давид Арахамия.
«Ляшко занимался карантином и тестированием населения, и результатов его работы – много. В свою очередь Степанов курировал вопрос вакцинации и, как мне кажется, не справился», — заявил Арахамия.
По его словам, скорость иммунизации населения слишком низкая, а в процесс закупки прививок пришлось вмешиваться лично президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрею Ермаку.
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