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03.04.2019 18:59
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Старт посевной кампании на Харьковщине

Старт посевной кампании на Харьковщине

На Харьковщине стартовала посевная кампания. В этом году полевые работы начали на две недели раньше, чем в прошлом году. В общей сложности, горохом, овсом и яровой пшеницей, запланировано засеять 1,8  миллиона Га земли

Александр Недзюр, дир. Деп. агропромышленного развития ХОГА

На сегодняшний день, аграрии области уже посеяли 52 процента площадей. Основные культуры - это яровой ячмень- 51 процент посеяли мы, горох-59 процентов и овес, яровая пшеница. Овес- 21 процент, яровая пшеница-53 процента

Мониторинг состояния посева озимых показал, что слабых всходов примерно 9 процентов, все остальные в хорошем состоянии. Однако и стоимость урожая в этом  году может увеличиться, прогнозируют в облгосадминистрации

Александр Недзюр, дир. Деп. агропромышленного развития ХОГА

Если у нас растет минимальная зароботная плата, если у нас растут энергоносители, если у нас растет ГСМ и так далее то, наверное, да, это скажется

Впрочем, если подорожание и произойдет, то оно будет не существенным, подытожил Александр Недзюр. Сегодня, добавил он, хозяйства области полностью обеспечены материально-техническими ресурсами и минеральными удобрениями


Агентство Телевидения Новости

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