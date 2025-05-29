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Історичні питання й надалі впливатимуть на відносини між Україною та Польщею, - політик Чех

Історичні питання й надалі впливатимуть на відносини між Україною та Польщею, - політик Чех

Історичні питання й надалі впливатимуть на відносини між Україною та Польщею, з огляду на те, що одним із фундаментів польської політики є саме історична пам'ять

Про це сказав польський політик і громадський діяч Мирослав Чех в інтерв'ю програми "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Наразі дії уряду прем'єр-міністра Дональда Туска та президента Володимира Зеленського сприяли зниженню суспільної напруги в Польщі, принаймні щодо історичних питань. Відбулися ексгумації в селі Пужники на Тернопільщині - це було сприйнято як проривне рішення з боку української держави й України загалом", - зауважив Чех.

За словами польського політика, існують також дозволи на інші ексгумаційні роботи на території України, так само як і дозволи польської сторони на проведення ексгумацій у місцях, де загинули українці на території Польщі. Тож цей процес уже зрушив із мертвої точки.

"Втім, історичні питання й надалі впливатимуть на відносини між нашими двома країнами, зважаючи на те, що одним із фундаментів польської політики є саме історична пам'ять. І цей вплив буде тривалим. До цього треба бути готовими - готовими до діалогу. Я вважаю, що шанс на діалог справді існує і вже приносить позитивні результати", - резюмував Чех.

26 листопада 2024 року міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга у Варшаві ухвалили спільну заяву, в якій Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення ексгумації жертв Волинської трагедії.

Як ми повідомляли раніше, 24 квітня у селі Пужники на Тернопільщині розпочали процес ексгумації тіл в рамках польсько-українських домовленостей. Територію, де проводитимуть розкопки, обстежили фахівці аварійно-рятувального загону групи піротехнічних робіт. Тут працює як українська, так і польська експедиція. Орієнтовний термін ексгумації - 3 тижні. Потім останки загиблих перепоховають, щоб нащадки - і поляки, і українці - змогли прийти до могил своїх предків. Тобто загалом роботи в Пужниках триватимуть близько місяця.

4 травня стало відомо, що завершується польовий етап дослідження у межах українсько-польської експедиції на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Дослідники вже знайшли останки понад 30 людей.

Джерело: espreso.tv

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