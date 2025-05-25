SWIFT закрутит гайки

Європейський Союз розглядає можливість відключення понад двох десятків банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження граничної ціни на російську нафту до $45 й заборону на перезапуск «Північних потоків» у межах нового пакету санкцій з метою посилення тиску на москву, аби та припинила війну проти України — Bloomberg.

ЄС також розглядає можливість додаткових заборон на транзакції для близько двох десятків банків і нові торговельні обмеження на близько 2,5 млрд євро ($2,84 млрд), намагаючись ще більше обмежити доходи росії та її здатність отримувати технології, необхідні для виробництва зброї.

Джерело: https://t.me/znua_live/202856

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