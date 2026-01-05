Суд приказал АРМА вернуть компании деньги за недопоставленный товар

Хозяйственный суд города Киева обязал Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) вернуть ООО "Минерал оил групп" 1,17 млн грн за недопоставленный хлорид калия.

Об этом свидетельствует решение суда от 4 декабря.

В начале 2025 года "Минерал оил групп" стало победителем электронного аукциона продажи активов, которые переданы АРМА. Речь шла о хлориде калия весом 3 305 т., которые загружены и находились в 47 железнодорожных вагонах.

Вскоре компания перечислила Агентству 21,25 млн грн за сам товар и 13,75 млн грн "компенсации таможенных платежей".

В дальнейшем "Минерал оил групп" обнаружило недопоставку товара общим количеством 110,6 т. и попросило АРМА оплатить задолженность в размере 1,17 млн грн.

Агентство решило эти деньги не платить, отметив, что ответственность за сохранность грузов, которые находятся на железнодорожных путях, несет "Укрзализныця".

В результате компания обратилась с иском о взыскании 1,17 млн грн в суд, который занял позицию частного предприятия.

Учредителями "Минерал оил групп" из Ивано-Франковска являются Лилия Павлюк (руководитель) и Андрей Конкольняк.

