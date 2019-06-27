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Таблички с именем Маршала Жукова снова вернули на место

Таблички с именем Маршала Жукова снова вернули на место

На проспекте, которому вернули имя Маршала Жукова, в очередной раз развесили таблички с новым-старым названием.

Об этом харьковчане сообщают в социальных сетях. По словам очевидцев, сегодня, 27 июня, таблички с именем проспекта развесили на высоте третьего этажа.

Отметим, 25 июня в вечернее время коммунальщики изменили указатели с проспекта Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова, однако на следующий день таблички исчезли.

Кроме того, напомним, что решение об обратном переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова приняли на сессии городского совета 19 июня.

Агентство Телевидения Новости

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