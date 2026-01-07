Тайские военные разочаровались в китайских танках VT-4, которыми они решили в своё время заменить украинские БМ “Оплот”

Как показал опыт недолгого, но весьма активного противостояния между Таиландом и Камбоджой, китайские танки VT-4 оказались абсолютно не приспособленными к настолько длительным нагрузкам и больше представляют собой одноразовый танк, чем надёжную и безотказную боевую машину.

И если честно, в этом нет ничего удивительного.

На момент заключения контракта между Таиландом и Украиной, БМ “Оплот” считался одним из лучших танков своего времени. Но гибридное вторжение россии 2014 года в значительной степени подорвало возможности по своевременному выполнению контракта, что вынудило Таиланд искать другого поставщика и ничего лучше, чем китайский гомункулус VT-4 они найти не смогли.

Почему гомункулус? Поясню. Китайцы нагло скопировали концепцию Т-64, но с учётом западных и российских ОБТ, ввиду чего в профиле VT-4 можно узнать и Т-72, и М1А1, и Leopard-2. Танк получил современную СУО, усиленную броню, двигатель, с непомерно разросшимся МТО и стал тем, чем стал. Современным, высокотехнологичным Т-64 на стероидах, который ломается при каждом чихе мехвода.

Кстати, VT-4 так же выиграл у БМ “Оплот” в конкурсе в Пакистане, хотя, украинский танк объективно вызывал куда больше похвалы, чем китайский. Но вмешалась политики и пекинское лобби, а не здравый смысл и прагматизм.

Итог? Оказавшись в реальных боевых условиях танк, сыпался буквально на глазах. Силовые узлы не выдерживали нагрузку, ряд деталей ржавели и были подвержены повышенной коррозии, ствол имел жёсткое ограничение по количеству выстрелов, в противном случае его рвало, электроника сбоила и выходила из строя, коротила, а двигатель VT/E1 V12, мощностью 1 200 л.с. просто не вывозил пятидесяти тонную машину, хотя, по идее, должен был бы. Видимо лошадки у этого турбодизеля либо накрученные, либо не лошади вовсе, а китайские пони.

В результате, тайские танкисты перешли на применение в зоне БД исключительно БМ “Оплот” и даже старичков Patton M48A5PI.

Интересно, какие сейчас чувства испытывает Пакистан, который даже успел наладить у себя линию производства VT-4 под локализованным названием "Haider"? Ведь Китай, он и в Африке… в Таиланде, Китай, как показывает практика.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/26222

