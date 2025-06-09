Тактика волевого слома

Путинский режим не оставит Украину в покое. Переговорные телодвижения в форме сизифовых мук не создали ничего субстантивного. Картинка, которую Кремль выстраивал для администрации Трампа в виде серии переговоров делегаций во главе с пустым местом по имени Мединский, пришла в негодность, также как и имитация РФ жестов доброй воли в виде попыток в одностороннем порядке передать Украине тысячи тел погибших воинов ВСУ. Поскольку с Киевом эти действия никак не согласованы, то имеют место низкокачественные миражи. Попытки обвинить украинцев в жестокосердии – высшая степень лицемерия российских мясников!

На практике российская военщина, ощетинилась и продавливает планы долгой войны, направленной в том числе на лишение Украины выхода к морю. Однако захват Одессы видится среднесрочной целью. На текущем этапе Путин сосредоточился на терроре украинских городов по всей глубине территории страны, а также организации наступления ради захвата частей Сумской и Харьковской областей, хоть даже в виде разрушенных до основания в плане инфраструктуры и лишенных населения в демографическом плане территорий.

Зато радикальные милитаристы снова предлагают организовать цирк с референдумами на новых оккупированных территориях.

Москву совершенно не страшит вердикт недееспособной, фактически мертвой ООН. Также им плевать на предложения генсека Гуттериша стать посредником в новых миротворческих попытках. Да, впрочем есть масса вопросов, в том числе где более чем три года был генеральный миротворец планеты? Откровенно говоря новое переговорное шоу с его участием не вызывает никакого оптимизма! Более того в информационном плане миротворчество ООН может быть прикрытием для расширение российской агрессии.

Российский генералитет стоит перед дилеммой: или летом 2025 года, используя, все имеющиеся средства сломить Украину в военном плане, или получить от Путина вердикт в профнепригодности. Сам старожил Кремля двояко относился к своим же военным по причине боязни военного переворота, подобного пресловутому маршу вагнеров в июне 2023 года.

По этой причине в России так туго с «героями «СВО», генералитет выглядит ублюдочно, Минобороны поручают пиджаку, а ветераны – просто остаточный материал, который, увы, пережил мясорубку в Украине. Собственно, все это проекция путинских страхов, который во всем и вся видит угорозы своей диктатуре.

Сейчас главная угроза для путинизма – сохранение функциональной власти в Украине. По последним данным ставится задача путем массированных ракетно-дроновых ударов организовать паралич в украинской столице, в том числе путем разрушения мостов через Днепр. Подобные меры говорят о дефиците времени, ресурса, общей спешке. И конечно слабой реакции мирового сообщества на российский террор в самом центре Европы.

Логика ужасающая: если не можешь завоевать – разрушай, круши, громи, без всякой цели. Хотя цель все же есть – сломать волю украинцев к сопротивлению, дабы открыть российской армии дорогу воевать в Европе, где с военным сопротивлением, учитывая характер местных политических повесток, будет очень и очень сложно.

Будущее ЕС, и всего Запада по прежнему зависит от несломной воли украинского солдата. А эти ресурсы не бесконечны, а значит партнерам Украины следует максимизировать помощь обороняющийся стране, и никаких альтернатив, учитывая специфику путинизма, не существует.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/988

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