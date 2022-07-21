Тегеран-22: нетрадиционные отношения

Вслед за турне президента США Джозефа Байдена на Ближний Восток в Тегеране состоялась встреча «астанинской тройки». Громоздкое трио антагонистов Иран–Турция–Россия не собиралось с момента начала пандемии COVID-19, а потому многие даже окрестили формат неактуальным. Много воды утекло, и ситуация в Сирии определяется несколько иными факторами. По стране пока звучат тихие голоса, клеймящие неоколониальные подходы стран-соседей и примкнувшей к ним России по отношению к их стране. Режим Асада постепенно обретает почву под ногами, от того появляются идеи, как сократить внешние зависимости. Персы заходили на сирийскую территорию как гарант поддержки шиитских соплеменников и реализуют свою стратегию «шиитского полумесяца». Турки стремятся построить «санитарный кордон» от курдов, которые продвинулись в вопросе военно-государственного строительства. А вот Москва в Сирии не имеет явной стратегической цели. Асадиты пригласили россиян в 2015 году помочь в борьбе с демократической оппозицией, так сказать, в рамках дружбы автократов. А поскольку задача в значительной мере решена, то и миссия РФ, по мнению людей Асада, закончена. Нужно паковать чемоданы, чтобы не прослыть оккупантом и участником дележа сирийской добычи. «Как бы не так», – решил Путин и в ходе саммита пригласил турков и иранцев в 2023 году собраться на новое заседание уже в России.

Тегеранский саммит является реакцией на активизацию ближневосточной политики Вашингтона. В свете этого вскрывается сущность формулировки Москвы, Тегерана и Анкары о «необходимости сохранить территориальную целостность Сирии». Границы Сирии были признаны ещё после провозглашения независимости в 1945-1946 годах, и нет какой-то потребности их переутверждать. Посему «тройка» использует данный тезис как прикрытие, а в качестве реальной задачи на 2022-2023 года ставит полное решение курдского вопроса, что ослабило бы позиции США в стране. Вот тебе и история российско-курдской дружбы: попользовались ситуацией безысходности курдов – и кидают в расход.

Путин в Тегеране вообще прыгал, аки карась на сковороде. В свете тезиса про территориальную целостность Сирии он начал вещать про непростую ситуацию в Заевфратье, где «рядом стран» осуществляется попытка «закрепить незаконное иностранное военное присутствие, разжигать сепаратистские настроения». Чем не иллюстрация в высшей степени циничных двойных стандартов российского диктатора, который делает вид, будто нет никакого вторжения в Украину, оккупации части южных и восточных регионов суверенной страны и создания Москвой сепаратистских гнойников на Донбассе? К тому же склонение Асада к признанию «независимости» квазиобразований – ярчайший пример изнасилования самой Сирии в извращенной форме. После этого любые заикания про ее целостность – буффонада погоревшего цирка.

Демонстрируя нетрадиционные отношения, Путин ползал на пузе вокруг иранских мулл с просьбами снабдить «вторую армию мира» сотнями боевых БПЛА Shahed-191 и Shahed-129. Даже армянская содержанка российской пропаганды Симоньян раскритиковала Путина, заявив: «какого-то хрена без всяких санкций мы не сделали беспилотники сами».

Иранцы пока отмалчиваются касательно поставок БПЛА, ведь россияне подставили их на рынке нефти, вытесняя своей продукцией с дисконтами их сырье. Потому аятолла Хаменеи и его клеврет президент Раиси требуют российских нефтяников подвинуться. А для Кремля данная мера сулит дальнейшее оскудение истощенного бюджета. Даже обвинения Хаменеи в адрес Запада касательно истоков российского вторжения в Украину мало радуют Москву, зажатую в жесткой позе. Поводов для оптимизма станет еще меньше после того, как в Иране начнется народное брожение. Знающие люди говорят, что страна созрела для революции.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/683

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