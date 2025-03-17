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Телефонна розмова між Трампом і путіним очікується наступного тижня, — спеціальний посланник Стів Віткофф

Телефонна розмова між Трампом і путіним очікується наступного тижня, — спеціальний посланник Стів Віткофф

За його словами, президент США очікує вирішення війни в Україні протягом тижнів.

«путін вказав, що приймає філософію Трампа, обидва вони виступають за припинення військових дій в Україні... У переговорах рф і США щодо України дистанція скорочується», — зазначив спецпосланець Трампа.

Віткофф додав, що американські переговорні групи зустрінуться з українцями цього тижня, а також зустрінуться з росіянами.

Джерело: https://t.me/znua_live/193558

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