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Трамп анулював реалізацію 24 проєктів чистої енергетики на $3,7 млрд

Трамп анулював реалізацію 24 проєктів чистої енергетики на $3,7 млрд

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Міністерство енергетики США скасувало близько $3,7 млрд державної підтримки для проєктів чистої енергетики.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таке рішення у відомстві пояснили тим, що проєкти "не змогли задовольнити енергетичні потреби американського народу, не були економічно життєздатними та не принесли б позитивної віддачі від вкладення грошей платників податків".

16 з 24 проєктів отримали позитивні рішення про фінансування за часів адміністрації Байдена – в період між днем виборів і інавгурацією президента Дональда Трампа 20 січня. Серед скасованих грантів є наступні:

● $331 млн компанії Exxon Mobil Corp. на проєкт з використання водню замість природного газу на заводі з виробництва олефінів у Бейтауні, штат Техас;

● $170 млн компанії Kraft Heinz Co. на серію проєктів з чистої енергії;

● $500 млн компанії Heidelberg Materials AG на проєкт з виробництва низьковуглецевого цементу

● $375 млн компанії Eastman Chemical Co. на проєкт молекулярної переробки в Лонгв'ю, штат Техас;

● $270 млн дочірній компанії Calpine Corp. на роботу над проєктом уловлювання вуглецю на об'єкті Exxon в Бейтауні;

● $270 млн дочірній компанії Calpine – Sutter CCUS – на ще один проєкт з уловлювання вуглецю поблизу Юба-Сіті, штат Каліфорнія.

Міністерство енергетики зробило заяву про припинення фінансування приблизно через 2 тижні після того, як розпочало аудит понад $15 млрд грантів та іншої підтримки, яку надала адміністрація попереднього президента США Джозефа Байдена на модернізацію електромереж та розвиток енергетичних технологій. Відомство також повідомило бенефіціарам грантів і підтримки, що вони повинні швидко відповідати на запити про надання інформації, інакше гранти для них можуть анулювати.

Також від міністерства прозвучала пропозиція закрити офіс чистої енергії з бюджетом у $27 млрд, який за каденції колишнього очільника США займався розвитком мережі водневих хабів, проєктами з уловлювання вуглецю та іншими технологіями чистої енергії.

Джерело: ecopolitic.com.ua

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