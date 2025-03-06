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Трамп і економіка - без коментарів...

Трамп і економіка - без коментарів...

Президент Дональд Трамп призвал к прекращению двухпартийной программы субсидирования полупроводников в размере 52 миллиардов долларов, которая привлекла более $400 млрд инвестиций от таких компаний, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Intel Corp.

«Закон о чипах — это ужасно, ужасно», — сказал он в прайм-тайм обращении к Конгрессу. Трамп просил спикера Палаты представителей США Майка Джонсона «избавиться» от законодательства и использовать «все, что осталось», чтобы «сократить долг или по любой другой причине». По мнению Трампа лучший способ стимулировать производство чипов - это поднять тарифы.

Джерело: t.me/Ateobreaking

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