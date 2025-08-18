Трамп повідомив європейським лідерам, що він готовий надати Україні гарантії безпеки з боку США — The Wall Street Journal

Європейські чиновники, які розмовляли з Трампом після його зустрічі з путіним на Алясці, сказали, що Трамп повідомив їм, що диктатор не припинить бойові дії під час будь-яких мирних переговорів і наполягатиме на тому, щоб Україна поступилася територією на сході країни в обмін на замороження лінії фронту в інших регіонах.

За словами чотирьох чиновників, путін погодився, що будь-який мир повинен передбачати присутність західних військ в Україні як засіб забезпечення його стійкості.

За словами трьох європейських чиновників, перед самітом в Анкориджі США повідомили європейським лідерам, що москва дала Вашингтону зрозуміти, що готова погодитися на тимчасове перемир'я і взяти участь у другому раунді переговорів щодо довгострокового миру.

Однак, за словами чиновників, під час телефонної розмови з борту літака Air Force One по дорозі додому з саміту Трамп повідомив європейцям, що путін хоче продовжувати бойові дії.

Київ давно прагне отримати від США гарантії безпеки як захист від майбутньої російської агресії в рамках будь-якої мирної угоди. Однак деякі американські чиновники наполягають, що США не будуть виступати гарантом для Києва. Рішучість Володимира Зеленського домогтися від Вашингтона якихось гарантій безпеки сприяла гнівній суперечці між Трампом і українським лідером в Овальному кабінеті в лютому.

Очевидна зміна позиції Трампа з цього питання, про яку він повідомив європейцям, є примітною, оскільки протягом місяців він відхиляв прохання Зеленського про таку роль США, побоюючись, що це втягне США у закордонну війну. Трамп також не відповів на прохання Європи надати певну підтримку європейським військам, які потенційно можуть бути розгорнуті в Україні в рамках мирної угоди.

Гарантії безпеки з боку США потенційно можуть дозволити Зеленському піти на компроміс у переговорах з путіним, за умови, що росія готова вести переговори в дусі доброї волі, заявили деякі європейські чиновники, які брали участь у телефонній розмові.

Троє осіб, обізнаних з розмовою, заявили, що Трамп зазначив, що гарантії можуть включати військову підтримку США для європейських сил безпеки в Україні, але не взяв на себе зобов'язання щодо розміщення американських військ на території країни.

Гарантії безпеки, описані Трампом під час розмови, включали двосторонні зобов'язання з безпеки та фінансову і військову підтримку збройних сил України з боку західної коаліції, до якої входять США, заявили троє європейських чиновників.

Учасники розмови по-різному інтерпретували позицію Трампа щодо того, чи буде військовий компонент США в будь-яких гарантіях безпеки.

Трамп і європейські лідери також торкнулися пропозиції прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка надасть Україні гарантії безпеки за зразком статті 5 про колективну оборону НАТО.

Джерело: https://t.me/znua_live/214743

