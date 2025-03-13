Трамп призначив послом в Кувейті любителя Хуссейна та ХАМАСа

Дональд Трамп призначив послом в Кувейті мера міста Хемтремк, штат Мічіган, Амера Галіба, який підтримав хамасівську різанину 7 жовтня, оголосив в своєму місті бойкот Ізраїлю, а одну з вулиць назвав Palestine Street. Буквально за годину до свого призначення Галіб лайкнув комент у Фейсбуку, в якому євреїв назвали "мавпами".

(https://www.ynetnews.com/article/s1mv5ypj1e)

Але саме смішне, що раніше Галіб прославляв Саддама Хуссейна і назвав того мучеником. Саддам Хуссейн це зокрема той самий дядько, який організував вторгнення в Кувейт, в якому його фан тепер буде послом

P.S. Причина кар'єрного зростання пана Галіба проста: він вихваляв Трампа і підтримав його на виборах. Тому пофіг, що там скажуть ізраїлітяни чи самі кувейтці, коли треба пристроїти хорошу людину

Джерело: https://t.me/yb_ua/8240

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