Трамп уже погрожує ЗМІ: в США серйозно переймаються через ризик авторитаризму

З приходом до влади Дональда Трампа Сполучені Штати стали близькі до авторитаризму. Зокрема, це яскраво демонструє ставлення американського президента до засобів масової інформації.

Як нова адміністрація президента США тисне на ЗМІ, про це 24 Каналу детально розповів політичний оглядач Дмитро Абрамсон. Він зауважив, що більшість представників команди Трампа далеко не ліберальних поглядів.

До чого може призвести політика Трампа щодо ЗМІ

На зустрічі з Зеленським Трамп порадив журналісту CNN, який поставив йому запитання, хвилюватися за канал, бо йому скоро кінець. Водночас зараз президент США судиться щонайменше з трьома ЗМІ, бо йому не подобається, як про нього ведуть репортажі.

В одному випадку Трамп взагалі вважає, що медіа допомагало під час передвиборчої кампанії кандидатці від демократів Камалі Гарріс.

Річ у тім, що суди – це дуже дорого й немає гарантії, що ви переможете. Часто ЗМІ, які не мають багато грошей і не хочуть втрачати доступ до президента США, домовляються з Білим домом, щоб закрити справу, – мовив Абрамсон.

За його словами, тиск з боку влади може змусити ЗМІ щось не опублікувати або позитивно відгукнутися про президента. Крім того, президент США контролює ліцензії для цих організацій, тож може спробувати їх відібрати.

Через півтора року американці можуть опинитися в ситуації, де пропаганда та дезінформація все більше домінуватиме в інформаційному полі, – зауважив політичний оглядач.

До того ж коли Трамп виходить на пресконференцію, то уже є список тих медіа, які не отримають акредитацію. Там будуть виключно журналісти, які подобаються Трампу й ставитимуть йому легкі запитання. Це форма тиску й знайдеться якась організація, яка погодиться на ці умови.

Складно протистояти злочинцю, крадію, шахраю, якого виборці обрали добровільно на пост президента. Ми намагаємося організуватися, але чим це закінчиться передбачити неможливо. Ми дійсно в небезпечній ситуації, – додав Абрамсон.

Наприклад, Трамп негативно налаштований проти Associated Press, бо вони відмовляються перейменувати Мексиканську затоку та Американську. Те, що американський президент забороняє деяким журналістам брати участь у заходах, бо вони нібито відмовилися виконувати його накази – це вже тиск на ЗМІ та конституційне порушення.

Джерело: 24tv.ua

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