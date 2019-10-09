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Турция начала военную операцию на территории Сирии

Турция начала военную операцию на территории Сирии

Турецкая армия начала военную операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Она получила название "Родник мира", сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Твиттере.

Военные действия направлены против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана (PKK), и остатков террористической организации ИГИЛ.

"Наша цель - предотвратить создание террористического пояса вдоль нашей южной границы и принести мир на эту территорию.

Операция "Родник мира" нейтрализует террористическую угрозу против Турции и приведет к созданию зоны безопасности, что будет способствовать возвращению сирийских беженцев в свои дома", - говорится в твиттере Эрдогана.

Он пообещал, что Турция гарантирует Сирии территориальную целостность.

Напомним, в январе-марте 2018 года Турция провела в Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" на западном берегу Евфрата, а в конце 2018 года анонсировала аналогичную операцию на восточном берегу. Это зона военного влияния, а YPG в этом регионе были важным союзником США в борьбе против террористов ИГИЛ.

В начале октября президент США Дональд Трамп де-факто дал зеленый свет турецкому наступлению, что вызвало резкую критику не только со стороны демократов, но и республиканцев. В курдских Отрядах народной самообороны (YPG) назвали поведение США "ударом в спину".

 

Агентство Телевидения Новости

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