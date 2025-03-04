ЮНЕСКО досліджує пошкодження харківського Держпрому: які наступні кроки

На цих кадрах – наслідки російського удару по будівлі Держпрому в центрі Харкова. Все сталося наприкінці жовтня минулого року. Авіабомба поцілила по одному з під’їздів. Держпром знаходиться під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО – спеціалізованої установи Організації Об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури. У Харкові представники ЮНЕСКО оголосили про початок моніторингу пошкоджень, що зазнала будівля. Найперше йдеться про лазерне сканування пошкодженої частини.

К’яра Децці Бардескі, керівниця бюро ЮНЕСКО в Україні

Було проведено візуальне обстеження та інші процедури, неінвазивні, неінтрузивні процедури, які могли б виказати ті структурні особливості у конструктивах, які могли бути вражені і стали не такими сильними внаслідок ракетної атаки.

За словами керівниці бюро ЮНЕСКО в Україні, за необхідності можливе розміщення додаткових дослідницьких місій у Харкові. Рішення про довгострокову гуманітарну допомогу, наголосила пані Бардескі, ґрунтуватиметься на даних моніторингу. Під час зустрічі з представниками профільного міністерства та обласної військової адміністрації йшлось про шляхи відновлення Держпрому.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Дуже важливо при відновленні зберегти автентичність не лише зовнішнього вигляду, а і всіх інженерних, відповідно, мереж. Це і марка бетону, це склад бетону, склад арматури, товщина її, навіть характеристика металу. І для цього нам знадобиться спеціальне обладнання і донори.

Автентичність є вирішальною для отримання Держпромом статусу об’єкта Всесвітньої культурної спадщини, наголошують в ЮНЕСКО. Важливий і план управління будівлею та юридичний захист.

К’яра Децці Бардескі, керівниця бюро ЮНЕСКО в Україні

Базуючись на цьому, складається досьє кандидата на включення до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, яке потім подається до секретаріату, але ми маємо розуміти, що голосують члени організації, представники країн.

Отримання офіційного статусу та відновлення Держпрому – різні процеси. Мобілізація ресурсів ЮНЕСКО та донорів для реставрації будівлі базуватиметься на звіті, складеному після моніторингу.





Агентство Телевидения Новости