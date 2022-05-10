В Борівській громаді частково відновили електропостачання

Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військами. Після масового виходу військ рф з території Борової та Богуславки, в обох селах все ж таки залишилася частина військових і техніки. Здебільшого вони розташовані на околицях населених пунктів. Боровою продовжує керувати новосибірський «комендант» та поліцаї з числа місцевих колаборантів.

Велика кількість живої сили і техніки окупантів залишається в селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Першотравневе, Піски-Радьківські, Підвисоке, Гороховатка, Бахтин. В Богуславці окупанти також облаштували госпіталь для лікування своїх поранених солдат. В деяких місцях техніка розміщена не в самих населених пунктах, а в лісах, полях, посадках поблизу, також іноді прямо на городах місцевих мешканців. Нагадуємо, для мирних жителів таке сусідство несе значні загрози включно з небезпекою підриву на мінах і розтяжках, встановлених окупантами в зелених зонах.

Російські загарбники здебільшого не чіпають місцевих мешканців, очевидно засвоївши урок на прикладі інших населених пунктів, коли після вчинених військових злочинів їхні імена, домашні адреси, військові звання були ідентифіковані, оприлюднені та опрацьовуються юристами для подальших судових справ у військовому трибуналі. Проте загарбники, як і раніше, не гребують самовільним заселенням в хати місцевих мешканців, відбором необхідних їм продуктів, речей, інструментів в місцевих магазинах чи у мешканців, псуванням автомобілів, техніки тощо.

Напередодні в Боровій відновили електропостачання. Нагадаємо, воно було відсутнє з 14 квітня. Відповідно відновилася централізована подача води, борівчани нарешті увімкнули холодильники та інші електроприлади, зарядили мобільні телефони. Проте мобільний зв’язок, як і раніше, відсутній, і, аби зв’язатися з рідними, потрібно виїжджати в інші окуповані громади.

Повної інформації щодо відновлення електропостачання в усіх населених пунктах громади наразі немає. Відомо, що електрика відсутня в Дружелюбівці та Ізюмському, оскільки там повалені понад 30 електроопор. В Шийківці світла станом на ранок не було. В Богуславці воно з’явилося. У Новоплатонівці підключення очікується сьогодні до кінця дня. Величезна вдячність нашим землякам з підприємств критичної інфраструктури, які в надскладних умовах роботи відновлюють життєво важливі комунікації.

Агентство Телевидения Новости