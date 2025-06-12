В день народження Трампа акції протесту пройдуть у сотнях міст

У США демонстрації через рейди міграційної служби поширилися у низці американських міст.

Нові протести з'явилися в Остіні, Вашингтоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско, Сіетлі, Чикаго, Далласі, Бостоні.

За кілька годин до того, як військовий парад Дональда Трампа заполонить Вашингтон, паралельно по всій Америці у сотнях міст заплановані “антипарадні” протести, пише Axios

Нові акції відбудуться після протестів, які спалахнули цього тижня по всій країні, зокрема у Філадельфії, на знак солідарності з демонстрантами у Лос-Анджелесі. Президент попередив, що протести проти параду зустрінуть «дуже значну силу».

Святкування 250-річчя армії у Філадельфії розпочнуться в п’ятницю та триватимуть до неділі. Серед них — військовий і цивільний парад за участю духових оркестрів, військовослужбовців та реконструкторів.

Тим часом протест «Ні королям» розпочнеться того ж дня в центрі міста. Учасники планують маршем дійти до сходів Філадельфійського музею мистецтв «Роккі». Акції також заплановані в Ардморі, Гавертауні та Норрістауні.

Віккі Міллер, лідерка групи організаторів Indivisible Philadelphia, повідомила Axios, що мітинг спрямований не проти армії, а проти Трампа та його політики.

Він хоче бути королем. А ми кажемо — ні королям

Джерело: t.me/in_factum

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