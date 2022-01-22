Сегодня 16:00
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В День Соборности Украины харьковчане образовали живую цепь единства
Возле памятника Тарасу Шевченко прошла акция «Обереги Соборности». Участники взялись за руки и образовали традиционную живую цепь единства.
Одна из организаторов Виктория Склярова говорит, что к акции присоединилось около 200 харьковчан.
Ми традиційно збираємося для того, щоб засвідчити свою прихильність до єдності України. Дуже важливо проводити такі заходи у Харкові. Люди принесли з собою рушники, які символізують шлях єдності наших українців, співали разом гімн. Таким чином ми показали своє ставлення до держави.
Подобные акции сегодня проходят в разных городах страны.
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