В горсовете прокомментировали замену адресных табличек на скандальном проспекте

Как сообщалось, сегодня ночью, 26 июня, неизвестные взялись менять таблички на скандальном проспекте, который недавно опять переименовали: вывески с названием "Проспект имени Петра Григоренко" сняли и вместо них начали развешивать таблички с новым названием "имени маршала Жукова".

Вернуть декоммунизованному проспекту имя советского маршала городские депутаты решили еще на прошлой неделе, проголосовав за этот вопрос во время заседдания сессии Харьковского горсовета.

Через два дня мэр Геннадий Кернес подписал решение, и оно вступило в силу.

И вот, почему-то посреди ночи, подрядчики приступили к работе. В полночь сняли старые таблички и начали цеплять новые. Успели поменять название на пяти домах, как натолкнулись на сопротивление горожан.

"Эти работы выполняли подрядчики. Ночью - потому что поздно получили эти таблички. Поехали их вешать. Говорят, что удобнее это делать ночью. Ибо людей нет, никто не мешает", - прокомментировал представитель Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

Работы остановили. Теперь дома на проспекте вообще не имеют табличек - ни старых, ни новых.

"Общество бы не дало менять те таблички. И это они делали ночью, чтобы никто не увидел. Быстро изменить и не поднимать этот вопрос", - отметил свидетель Богдан Дорошенко.

Тем временем в связи с заменой прошлой ночью табличек на проспекте Григоренко проводит проверку полиция.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступило два заявления от граждан, что в Слободском районе города по проспекту Григоренко в районе дома №23 неизвестные лица в ночное время меняют таблички с надписью «проспект маршала Жукова».

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и обращений граждан.

Проводится проверка.

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