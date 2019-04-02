В Харькове может подорожать вода и канализация. Сколько заплатят харьковчане?

Почти 13 гривен за 1 кубометр холодной воды и более 6 гривен - за водоотведение. Именно столько, по расчетам коммунальщиков, должны теперь стоить их услуги. Таким образом, вода подорожает для жителей Харькова на 11 процентов, а стоки - приблизительно на 14. Последний раз цены менялись в октябре прошлого года. Причин для повышения тарифов, говорят в КП "Харьковводоканал" и в региональном отделе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сразу несколько. От изменения стоимости электроэнергии и затрат на оплату налогов, а также на реагенты до повышения зарплаты работникам КП.

Татьяна Мирошниченко, зам. нач. отдела НКРЕКП в Хар. обл.:

При цьому запланована середня заробітна плата на одного працівника підприємства зросла на 33,2 %. А саме, з 7939 гривень до 10570 гривень. Заробітна плата врахована відповідно до Закону України про оплату праці. Змінилися витрати на реагенти. Збільшилися на 54 мільйони 37 тисяч гривень.

Виталий Панов, ген. дир. КП «Харьковводоканал»:

Фактически то, что сегодняшний тариф предлагается - это Национальная комиссия взяла по фактическим затратам предприятия. Это первое - второе, что касается химреагентов, это повышение хлора, в первую очередь, которое произошло еще в июле-месяце. Просто мы подавали его изменение в корректировку. Оно не было принято. Только 2019 год - фактически оно включается.

Между тем, активисты говорят, несмотря на постоянный рост цен на воду и стоки в Харькове, качество услуг улучшается непропорционально повышению тарифов. Кроме того, есть много вопросов по проведению аудита финансовой деятельности КП.

Евгений Лисичкин, представитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр»:

Я не увидел на сайте предприятия відкритих даних Харькова, висновків аудиторських, не знаю, может, они где-то спрятаны и я не дошел до них просто. Но, их я не увидел. Мы собираемся каждый раз фактически слушаем повышение стоимости тарифов на поставку холодной воды и водоотведения. Но, при этом фактически, что касается потерь воды, насколько мне известно. Ситуация не улучшается кардинально, насколько повышается тариф.

В свою очередь, коммунальщики подчеркивают - работают прозрачно, всю информацию по аудиту обещают разместить на официальном сайте. Кроме того, по словам генерального директора "Харьковводоканала", удалось снизить количество потерь воды, которые происходят, в том числе, из-за дефектов в трубах.

Виталий Панов, ген. дир. КП «Харьковводоканал»:

На январь-месяц потери сократились до 40 процентов, а на фигураль до 36 процентов. Мы сейчас ждем результатов марта. Аудиторские проверки проводятся ежегодно. В мае опубликуем результаты проверки последней. В открытом доступе. И будет возможность всех желающих ознакомиться с этим вопросом.

Протокол о проведенных общественных слушаний направят Нацрегулятору в Киев, там его должны рассмотреть в течение 10 дней.

Агентство Телевидения Новости